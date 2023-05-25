СБУ сообщила о подозрении командующему Черноморским флотом России Соколову. Ему грозит пожизненное заключение
Виктор Соколов (Фото:via Wikipedia)
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому вицеадмиралу Виктору Соколову.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что со 10 августа 2022 года Соколов лично отдавал приказы выпускать крылатые ракеты 3М14 Калибр по энергетической инфраструктуре Украины.
Из-за обстрелов погибли четверо гражданских, еще 40 получили ранения.
По данным следствия, враг атаковал с воздуха энергообъекты в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.
Следователи СБУ сообщили Соколову о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору);
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Командующему Черноморским флотом РФ грозит пожизненное заключение.