В Офис президента передали подписи за присвоение звания Героя Украины Виктории Рощиной

В Офис президента Украины передали почти 800 подписей за присвоение звания Героя Украины журналистке Виктории Рощиной , погибшей в российском плену.

Об этом сообщило Радио Свобода в пятницу, 31 июля, со ссылкой на информацию организаторов обращения.

Среди подписантов — Герой Украины, бывший политзаключенный Владимир Жемчугов, глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, руководительница Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, художник Иван Марчук, режиссер и военнослужащий Ахтем Сеитаблаев, актриса Ирма Витовская, бывший военнопленный, журналист Максим Буткевич.

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Гибель Виктории Рощиной в российском плену

В августе 2023 года 27-летняя журналистка Виктория Рощина пропала на временно оккупированных территориях Украины. В мае 2024 года было официально подтверждено ее нахождение на территории РФ.

28 августа 2024 года отец Виктории Владимир Рощин обратился к российским представителям с запросом о предоставлении информации о своей дочери. Письмо-ответ было датировано 2 октября. В нем была указана дата смерти журналистки — 19 сентября 2024 года.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Виктория Рощина была в списках на обмен, ее возвращение было уже согласовано.

Государство-агрессор РФ долго отказывалось отдать тело Рощиной.

Тело журналистки вернули в Украину в феврале 2025 года, причем россияне передали его с пометкой «неустановленное лицо мужского пола» и без некоторых внутренних органов, чтобы скрыть следы пыток.

В марте 2025 года журналисты Слідство.Інфо совместно с организацией Репортеры без границ и коллегами из медиа Суспільне и Ґрати обнародовали расследование, в котором говорилось, что в российском плену Рощину жестоко пытали. На ее теле были ножевые ранения, а вес составлял менее 30 кг.

В июле 2025-го судебно-медицинская экспертиза, проведенная Главным бюро судебно-медицинской экспертизы МОЗ, выявила новые детали гибели Виктории Рощиной в российском плену — речь шла о многочисленных травмах, кровоизлияниях и переломах костей. Однако даже после получения дополнительной информации установить окончательную причину смерти журналистки не удалось.

Прощание с украинской журналисткой Викторией Рощиной в Киеве состоялось 8 августа 2025 года.

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В октябре 2025-го Рощина посмертно стала одной из семи лауреатов премии Герой свободы прессы Международного института прессы (IPI). Этой премией отмечают журналистов, которые «продемонстрировали непоколебимую приверженность свободе прессы».

В мае 2025 года 26 народных депутатов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о присвоении Рощиной звания Героя Украины посмертно. Верховная Рада поддержала депутатский запрос 247 голосами.

5 июня 2026 года представление о присвоении Рощиной звания Героя Украины направила Киевская городская государственная администрация.

Радіо Свобода сообщило, что 20 июля направило запрос в Офис президента, чтобы выяснить, на каком этапе находится представление касательно Виктории Рощиной. Журналисты пообещали обнародовать ответ ОП, как только он будет получен.