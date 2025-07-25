Прощание с журналисткой Викторией Рощиной состоится в Киеве 8 августа

В Киеве 8 августа состоится прощание с журналисткой Викторией Рощиной , которая погибла в российском плену. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщает hromadske .

Как отметило издание, прощание начнется со службы в Михайловском соборе в 12:00. Короткая церемония состоится на площади Независимости в 13:00, в 14:00 — захоронение на Байковом кладбище.

hromadske уточнило, что прощание Рощиной организовывают ее коллеги из нескольких изданий. Также ее семья попросила не подходить к ним во время церемонии за комментариями.

24 июля судебно-медицинская экспертиза, проведенная Главным бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава, обнаружила новые детали относительно гибели Рощиной, которая находилась в российском плену. По результатам исследования, у девушки зафиксировали травму шеи, переломы костей, кровоизлияния в мягкие ткани височной зоны, правого плеча и голеней, а также ссадину на левой стопе.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

Виктория Рощина с начала полномасштабного вторжения работала в зоне ведения боевых действий и освещала ситуацию на фронте. 16 марта 2022 года ее впервые задержали российские спецслужбы в оккупированном Бердянске. 22 марта журналистку отпустили, перед этим заставив записать видео, на котором она говорила, что не имеет претензий к ФСБ.

В августе 2023 года Виктория Рощина исчезла на оккупированных территориях. В сентябре того же года ее семья подала заявление о ее розыске в соответствующие органы, в частности украинские. В мае 2024 года Россия официально подтвердила задержание журналистки и пребывание ее на территории РФ.

28 августа 2024 года отец Виктории Владимир обратился к российским представителям с запросом на предоставление информации о его дочери. Ответное письмо, которое получил отец, было датировано 2 октября. В нем была написана дата смерти украинской журналистки — 19 сентября 2024 года. Владимир получил его 10 октября. 6 октября 2024 года Виктории должно было бы исполниться 28 лет.

Представитель ГУР Андрей Юсов утверждал, что Виктория Рощина была в списках на обмен. Юсов подчеркнул, что ее возвращение было согласовано и, по его словам, ее этапировали в Лефортово с целью подготовки возвращения домой.

Российская сторона отказалась отдавать тело Рощиной. 4 ноября народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил, что Россия затягивает процесс передачи тела.

В марте 2025 года журналисты Слідства.Інфо вместе с организацией Репортеры без границ и коллегами из медиа Суспільне и Ґрати выяснили, что в российском плену Рощину жестоко пытали. На ее теле были ножевые ранения, а вес был меньше 30 кг.

24 апреля заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко заявил, что в Украину вернули тело Виктории Рощиной.

Впоследствии народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил, что тело журналистки вернули в Украину в рамках обмена в конце февраля. Юрчишин пояснил, что «определенное время нужно было сохранять тишину», поскольку надо было убедиться, что Россия передала тело именно Рощиной.

29 апреля стало известно, что тело журналистки передали с пометкой в документах как «неустановленное лицо мужского пола» и без некоторых внутренних органов.