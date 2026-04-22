«Худая, слабая женщина». Репортеры без границ опубликовали новые свидетельства о состоянии Виктории Рощиной в российском плену

Международная организация Репортеры без границ (RSF) собрала новые свидетельства о состоянии украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену .

Как отмечается в отчете организации, во время этапирования из тюрьмы в Таганроге в СИЗО в Кизеле в 2024 году Виктория была на пределе сил. Свидетели, которые видели тогда журналистку, описывали ее, как «худую, слабую женщину». Некоторые говорили, что она была «желтая», как «жертвы Голодомора».

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Свидетель рассказал, что дорога до Кизела длилась четыре дня. Сначала их везли поездом, а затем в фургонах.

Некоторые заключенные, как сказано в материале, делились с Викторией частью своей еды, ведь знали ее как журналистку, которую арестовали за то, что она говорила правду. Она отказывалась от еды, поскольку, как говорила Виктория, «здесь пытают наших ребят».

Репортеры без границ установили, что несмотря на изнурительное этапирование журналистка прибыла в Кизел живой. Это подтверждает совместное расследование с медиа Слидство.инфо, проведенное в сентябре 2025 года.

В материале говорится, что прибыв в Кизел, Виктория чувствовала себя нехорошо. Журналистка часто теряла сознание, однако насилие над ней продолжалось. В тюрьме били всех заключенных, в частности во время проверок камер. Условия содержания также были нечеловеческие. Камеры переполнены, влажные и холодные, пишут Репортеры без границ.



По словам свидетеля, накануне своей смерти, 18 сентября 2024 года, Виктория плохо себя чувствовала. Она попросила у охранника чаю и даже предложила заплатить позже, однако тот ответил: «Ты больше не говори таких глупостей, ты не в том месте, ты не в том положении, чтобы что-то просить».

Впоследствии к журналистке пришел медработник.

«Они ее там приводили в чувство, что-то ей вкололи, кажется», — рассказал свидетель.

На следующий день сообщили о ее смерти.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

В августе 2023 года 27-летняя журналистка Виктория Рощина исчезла на временно оккупированных территориях Украины. В мае 2024 года было официально подтверждено ее пребывание на территории РФ.

28 августа 2024 года отец Виктории обратился к российским представителям с запросом на предоставление информации о его дочери. Ответное письмо было датировано 2 октября. В нем была указана дата смерти журналистки — 19 сентября 2024 года.

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Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Рощина была в списках на обмен, ее возвращение было уже согласовано.

Российская сторона долго отказывалась отдавать тело Рощиной.

В марте 2025 года журналисты выяснили, что в российском плену Рощину жестоко пытали. На ее теле были ножевые ранения, а вес был меньше 30 кг.

24 апреля стало известно, что в Украину в феврале 2025-го вернули тело журналистки. Его передали с пометкой «неустановленное лицо мужского пола» и без некоторых внутренних органов, чтобы скрыть следы пыток.

Прощание с украинской журналисткой в Киеве состоялось 8 августа.