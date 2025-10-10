Погибшая в плену РФ журналистка Виктория Рощина посмертно стала лауреаткой премии Герой свободы прессы

Виктория Рощина посмертно стало одной из семи лауреатов премии Герой свободы прессы от Международного института прессы (IPI). (Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook)

Украинская журналистка Виктория Рощина , которая скончалась от пыток в российском плену, стала одной из семи лауреатов премии Герой свободы прессы от Международного института прессы (IPI).

Такое сообщение 10 октября было опубликовано на сайте учреждения.

Данной премии IPI отмечают журналистов, которые «продемонстрировали непоколебимую преданность свободе прессы».

Лауреатами премии 2025 года стали:

Виктория Рощина ( посмертно), Украина — журналистка, погибшая в российском плену 19 сентября 2024 года.

Мзия Амаглобели, Грузия — соучредительница и генеральный директор оппозиционных ресурсов Батумелеби и Нетгазети, которую в августе 2025 года приговорили к двум годам лишения свободы.

Мартин Барон, США — бывший редактор газет Washington Post и Boston Globe.

Мариам Абу Дагга ( посмертно), Палестина — фотожурналистка-фрилансер, погибшая 25 августа 2025 года в результате израильского удара по больнице на юге Газы.

Густаво Горрити, Перу — основатель и главный редактор перуанского расследовательского издания IDL-Reporteros.

Джимми Лай, Гонконг — издатель и основатель продемократического издания Apple Daily, который был приговорен к пяти годам тюремного заключения.

Тесфалем Вальдиес, Эфиопия — соучредитель и главный редактор Ethiopia Insider, который подвергся ряду арестов и долго работал, находясь в изгнании.

Фото: www.ipi.media

Как отметили в IPI, Виктория Рощина была украинской журналисткой, известной своими смелыми расследованиями о реальности российской оккупации отдельных районов Украины.

«Летом 2023 года она была задержана российскими властями во время расследования — с большим риском для себя — предполагаемых военных преступлений России на оккупированных территориях Украины. Смерть Рощиной в российском плену 19 сентября 2024 года обнажила жестокое обращение с десятками украинских журналистов, несправедливо удерживаемых российскими властями, и придала новую актуальность необходимости защищать прессу и обеспечивать ответственность за нападения на журналистов. Назвав Рощину „Героем мировой свободы прессы“, IPI и IMS признают ее огромную личную жертву в стремлении добыть информацию и рассказать истории, которые должны быть рассказаны», — подытожили в учреждении.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

В августе 2023 года 27-летняя журналистка Виктория Рощина исчезла на временно оккупированных территориях Украины. В сентябре ее семья подала заявление о ее розыске, в мае 2024 года Россия официально подтвердила ее пребывание на территории РФ.

28 августа 2024 года отец Виктории обратился к российским представителям с запросом на предоставление информации о его дочери. Ответное письмо было датировано 2 октября. В нем была написана дата смерти журналистки — 19 сентября 2024 года.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Рощина была в списках на обмен, ее возвращение было уже согласовано.

Российская сторона долго отказывалась отдавать тело Рощиной.

В марте 2025 года журналисты выяснили, что в российском плену Рощину жестоко пытали. На ее теле были ножевые ранения, а вес был меньше 30 кг.

24 апреля стало известно, что в Украину в феврале 2025-го вернули тело журналистки. Его передали с пометкой «неустановленное лицо мужского пола» и без некоторых внутренних органов, чтобы скрыть следы пыток.

Прощание с украинской журналисткой в Киеве состоялось 8 августа.