Травма шеи и переломы костей. На теле убитой в плену журналистки Виктории Рощиной нашли новые следы пыток

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в ответе на запрос LIGA.net.

По результатам исследования, на теле Рощиной зафиксировали травму шеи, переломы костей, кровоизлияния в мягкие ткани височной зоны, правого плеча и голеней, а также ссадину на левой стопе.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, предварительная судебно-медицинская экспертиза зафиксировала кровоизлияния на различных частях тела Рощиной, а также сломанное ребро.

Впрочем, даже после получения дополнительной информации, окончательную причину смерти журналистки установить не удалось.

Как сообщила начальник управления информационной политики и коммуникаций Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк, на момент проведения экспертизы тело находилось в состоянии выраженных трупных изменений с нарушением структуры тканей, что сделало невозможным определение причины смерти и ее связи с полученными повреждениями.

Она также отметила, что тело было передано украинской стороне в состоянии глубокой заморозки с признаками мумификации и гниения.

По словам Гайовской-Ковбасюк, результатов по исследованию ранее отобранных французскими экспертами биологических образцов из тела Рощиной еще нет. В Украине продолжается проведение еще одной экспертизы — судебной медико-криминалистической.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

Виктория Рощина с начала полномасштабного вторжения работала в зоне ведения боевых действий и освещала ситуацию на фронте. 16 марта 2022 года ее впервые задержали российские спецслужбы в оккупированном Бердянске. 22 марта журналистку отпустили, перед этим заставив записать видео, на котором она говорила, что не имеет претензий к ФСБ.

В августе 2023 года Виктория Рощина исчезла на оккупированных территориях. В сентябре того же года ее семья подала заявление о ее розыске в соответствующие органы, в частности украинские. В мае 2024 года Россия официально подтвердила задержание журналистки и пребывание ее на территории РФ.

28 августа 2024 года отец Виктории Владимир обратился с официальным письмом к российским представителям с запросом на предоставление информации о его дочери. Ответное письмо, которое получил отец, было датировано 2 октября. В нем была написана дата смерти украинской журналистки — 19 сентября 2024 года. Владимир получил его 10 октября. 6 октября 2024 года Виктории должно было бы исполниться 28 лет.

Представитель ГУР Андрей Юсов утверждал, что Виктория Рощина была в списках на обмен. Юсов подчеркнул, что ее возвращение было согласовано и, по его словам, ее этапировали в Лефортово с целью подготовки возвращения домой.

Российская сторона отказалась отдавать тело Рощиной. 4 ноября народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил, что Россия затягивает процесс передачи тела.

В марте 2025 года журналисты Слідства.Інфо вместе с организацией Репортеры без границ и коллегами из медиа Суспільне и Ґрати выяснили, что в российском плену Рощину жестоко пытали. На ее теле были ножевые ранения, а вес был меньше 30 кг.

24 апреля заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко заявил, что в Украину вернули тело Виктории Рощиной.

Впоследствии народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил, что тело журналистки вернули в Украину в рамках обмена в конце февраля. Юрчишин пояснил, что «определенное время нужно было сохранять тишину», поскольку надо было убедиться, что Россия передала тело именно Рощиной.

29 апреля стало известно, что тело журналистки передали с пометкой в документах как «неустановленное лицо мужского пола» и без некоторых внутренних органов.