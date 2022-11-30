При участии Нуланд, Данилова и Кличко. 1 декабря в Киеве состоится форум по безопасности

1 декабря, 06:35
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В прошлом году Виктория Нуланд также принимала участие в работе КБФ в годовщину референдума о независимости (Фото:ksf.openukraine.org)

В прошлом году Виктория Нуланд также принимала участие в работе КБФ в годовщину референдума о независимости (Фото:ksf.openukraine.org)

В четверг, 1 декабря, в украинской столице пройдет Киевский форум по безопасности (КБФ), который организует Фонд Арсения Яценюка Open Ukraine, начало запланировано на 12:30.

Нынешний форум проводится в годовщину национального референдума о независимости Украины, навсегда закрепившего государственную границу, напоминают организаторы.

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«Проводя наше собрание в этот день, мы посвящаем его героической борьбе Украины, важнейшим задачам в деле мировой поддержки нашего государства и коллективным международным действиям для победы над российским агрессором», — говорится в анонсе.

Участниками КБФ станут ведущие государственные деятели Украины и стран-партнеров, представители украинской власти, дипломатического корпуса, политические лидеры, военные, экономисты, эксперты по проблемам безопасности и международных отношений, общественные активисты.

К форуму обратятся, в частности, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд; помощник генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер, президент Европейского Совета в 2014—2019 годах Дональд Туск; президент Координационного совета Беларуси Светлана Тихановская; Алла Дудаева, супруга президента Ичкерии Джохара Дудаева.

Гостями станут также заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк; секретарь СНБО Алексей Данилов; городской голова Киева Виталий Кличко; руководитель Центра гражданских свобод (лауреаты Нобелевской премии мира 2022 года) Александра Матвийчук.

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Открытие КБФ запланировано на 12:30. НВ будет вести трансляцию события.

Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка Open Ukraine, является ведущей международной платформой по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Виталий Кличко Форум Арсений Яценюк Виктория Нуланд Референдум Алексей Данилов Светлана Тихановская Независимая Украина

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