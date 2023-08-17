СБУ сообщила о подозрении пророссийской защитнице УПЦ МП Кохановской
Виктория Кохановская (Фото:Виктория Кохановская/Facebook)
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пророссийской блогеру, которая провоцировала столкновения во время акций в Киево-Печерской лавре. Ее имени не называют, но, судя по фото, речь идет о защитнице УПЦ МП Виктории Кохановской.
Как сообщила СБУ в четверг, 17 августа, правоохранители собрали доказательства того, как пропагандистка публично отрицала вооруженную агрессию России и провоцировала религиозную вражду.
Фигурантка принимала активное участие в провокациях на территории Лавры в конце марта и в начале апреля.
«Тогда она „разгоняла“ в соцсетях собственные видеостримы, в которых подстрекала людей сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев», — пишет СБУ.
Также на своей странице в Facebook она отрицала факты российской вооруженной агрессии и называла войну против Украины «внутренним гражданским конфликтом». Блогер публиковала в соцсети псевдопрогнозы о «неотвратимости» захвата всей территории и пыталась дискредитировать украинских защитников, заявили правоохранители. Все это подхватывала российская пропаганда.
У Кохановской провели обыски в Киеве, а лингвистическая экспертиза СБУ подтвердила факты ее подрывной деятельности в пользу страны-агрессора России.
Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины и решают вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантки и избрании ей меры пресечения. Фигурантке грозит тюрьма с конфискацией имущества.