В Киеве неизвестный на велосипеде выстрелил в авто ветеранки Дворецкой, когда она ехала домой с сыном

Виктория Дворецкая заявила, что неизвестный на велосипеде выстрелил в ее автомобиль

Ветеран и руководитель инструкторского отдела Вернись живым Виктория Дворецкая во вторник, 1 июля, заявила, что неизвестный на велосипеде выстрелил в ее автомобиль . В тот момент она там находилась с сыном.

Об этом Дворецкая написала на странице в Facebook.

Как написал волонтер, происшествие случилось 30 июня, когда она с сыном возвращались из магазина домой.

Фото: Виктория Дворецкая / Facebook

«Проезжая рынок Виноградарь, я обратила внимание, как велосипедист бил рукой по стеклу другой машины. И уже через минуту-две я услышала странный звук — смотрю в зеркало заднего вида и вижу существо на велосипеде, которое стреляет по нашей машине из похожего на оружие предмета», — рассказала Дворецкая.

После этого, женщина рассказала, что вышла из авто, а так называемый велосипедист убежал на велосипеде в середину рынка. Во время осмотра машин Дворецкая заметила дыру — с той стороны, где в автокресле сидел ее сын.

Женщина говорит, что вызвала полицию, а через час ей уже показывали фото с камер наблюдения и искали неизвестного. Вероятно, он стрелял из пневматического пистолета.

«Стоит добавить. Я за владение оружием, я сама являюсь его владельцем. Но оружия, которое учтено и движется в правовом поле. Потому что для понимания, если бы в момент, когда какой-то ненормальный стреляет в моего ребенка, я применю собственное оружие, даже для выстрела в воздух, то перед всем, как раз я сидела бы в участке и меня ждали бы суды», — добавила руководитель инструкторского отдела.

1 мая волонтер Сергей Стерненко сообщил, что на него совершили нападение, он получил огнестрельное ранение, но угрозы жизни нет. Позже СБУ заявила, что предотвратила убийство волонтера и задержала женщину, которая напала на него, на месте.

Активиста прооперировали, пуля прошла навылет.

УП впоследствии сообщила, что женщина 1979 года рождения, которая совершила нападение, родом из Одесской области. Она жила в Киеве и, вероятно, получила деньги за покушение от российских спецслужб.

2 мая СБУ сообщила, что 45-летнюю фигурантку завербовали спецслужбы РФ в конце 2024 года. Она начала следить за Стерненко с апреля 2025-го, для чего переехала в тот же ЖК в центре Киева, где проживает активист.