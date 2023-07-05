Во Львове похоронили писательницу Викторию Амелину

5 июля, 23:13
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Прощание с Викторией Амелиной во Львове (Фото:Максим Сытников)

Прощание с Викторией Амелиной во Львове (Фото:Максим Сытников)

В среду, 5 июля, в Гарнизонном храме Петра и Павла во Львове состоялось прощание с погибшей из-за российской ракетной атаки на Краматорск писательницей Викторией Амелиной.

Об этом сообщили Pen Ukraine в Facebook.

Амелину похоронили на Лычаковском кладбище.

Украинская писательница Ирина Цилык опубликовала сообщение, в котором рассказала, что по дороге к кладбищу прохожие в центре Львова становились на колени вдоль дороги, видя процессию.

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«Опять, и снова, и снова, и снова, и снова… Твой Львов плачет сегодня по тебе, птичка. Аж в глазах черно», — написала Цилык.

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Амелина стала 13-й жертвой ракетной атаки РФ на Краматорск 27 июня. В течение нескольких дней врачи боролись за ее жизнь, однако ранения оказались слишком тяжелыми. Она умерла 1 июля.

Амелина получила тяжелые ранения в пиццерии RIA Pizza, в которую попала российская ракета. В поездке она сопровождала делегацию из Колумбии, которая приехала в рамках кампании Aguanta Ucrania (Поддержи Украину). В ее состав вошли Серхио Харамильо, бывший комиссар по вопросам мира в Колумбии, журналистка Каталина Гомес и писатель Эктор Абад.

Украинская писательница Оксана Забужко назвала гибель Виктории Амелиной новым Расстрелянным возрождением Украины.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Краматорск Львов Писательница Война России против Украины Ракетный удар

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