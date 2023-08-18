«Лепил макет». Ющенко участвовал в создании тризуба для Родины-матери 18 августа, 12:00 REUTERS/Valentyn Ogirenko

Третий президент Украины Виктор Ющенко участвовал в создании тризуба, которым заменили советский герб на монументе Родина-мать в Киеве.

Об этом автор тризуба Алексей Пергаменщик рассказал в интервью Информатору.

По его словам, он консультировался с Ющенко и встречается с ним в своей мастерской в Новых Безрадичах Киевской области. Бывший президент в своем музее помогал создавать макет, из которого потом сделали скульптурную форму.

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«Виктор Андреевич на этапе создания присоединился и лепил этот макет, который пошел в Минкульт, потом — в Кабмин, это все согласовали. Я выварил кусок трезубца, который вы сейчас видите, один в один. Подвесил его на щите, мы смотрели, какая там толщина, образцы», — сказал Пергаменщик.

Тризуб для Родины-матери

26 июля Минкульт сообщил, что начал процесс подготовки к демонтажу герба СССР с монумента. Все средства на работы предоставили меценаты, общая стоимость проекта оценивается в 28 миллионов гривен.

1 августа со щита Родины-матери сняли советский герб — серп и молот.

Тризуб доставили к монументу утром 5 августа, но из-за погодных условий его подняли лишь частично, а остальные монтажные работы перенесли на утро. На следующий день на щит установили тризуб.

Еще летом 2022 года в Дії провели голосование относительно дальнейшей судьбы герба СССР на Родине-матери монументе. Почти все участники голосования захотели заменить его на Герб Украины.

3 мая 2023-го Верховная Рада приняла закон, позволяющий демонтировать советские и имперские культурные памятники. 13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену герба СССР на щите монумента на украинский трезубец.

