Российские оккупанты отпустили похищенного главу ОТГ в Харьковской области

18 марта, 20:17
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Виктор Терещенко (Фото:Віктор Терещенко / Facebook)

Виктор Терещенко (Фото:Віктор Терещенко / Facebook)

Российские оккупанты отпустили похищенного голову Великобурлукской громады Виктора Терещенко, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram-канале.

«Только что [вечером 18 марта] с ним говорил, сейчас он находится в больнице. Виктор Николаевич молодец, горой стоит за громаду и защиту национальных интересов», — подчеркнул Синегубов.

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Также глава ОГА рассказал, что российские оккупанты не разрешили привезти гуманитарную помощь по зеленым коридорам, в частности, в Изюм. В населенных пунктах поблизости решили создать логистические центры и отправлять помощь жителям через волонтеров.

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17 марта стало известно, что российские оккупанты взяли в заложники голову Великобурлукской территориальной громады Купянского района Харьковской области Виктора Терещенко.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Харьковская область Харьковская ОГА Олег Синегубов Война России против Украины

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