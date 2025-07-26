Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна предлагает Украине стратегическое сотрудничество, а не полное членство в ЕС, поскольку боится « быть втянутой в войну ».

Об этом он заявил в X.

«Венгрия предлагает стратегическое сотрудничество с Украиной — прагматичное, гибкое и основанное на взаимных интересах, а не необратимую интеграцию. Членство Украины в ЕС перенесет войну в сердце Европы, а наши семьи не должны сталкиваться с риском», — отметил Орбан.

Он также добавил, что венгры «не видят в украинцах врага», отметив, что, если Венгрия «примет» членство Украины в ЕС, она может «принять и ее судьбу», намекая на войну с Россией.

«И сегодня судьба Украины заключается в том, чтобы быть буферным государством, граничащим с Россией. Мы не хотим такой судьбы. Венгры едва избежали ее. Мы также были буферной страной во время холодной войны. Мы не были частью Советского Союза, но мы были на западном периметре Советского Союза, на восточном периметре западного мира, мы были буфером. Мы… не хотим возвращаться к этой позиции. Украина находится в такой ситуации. Это может быть некомфортно, это может быть нехорошо, и кто-то хочет из этого вырваться, но факт в том, что стране адрес изменить нельзя», — добавил Орбан.

18 июля политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан отверг мнение о том, что Украина защищает не только себя, но и всю Европу. По его мнению, Венгрия должна вооружать собственную армию, а не Украину.

15 июля Орбан заявил, что Европейский Союз должен принять меры против «принудительной мобилизации» в Украине.

Он также заявлял, что его правительство внимательно следит за событиями, знает о семьях, из которых вывезли венгров в рамках «принудительного или обычного» призыва, знает количество погибших и сирот, оказывает им помощь, а также «стучит в двери Брюсселя» с требованием остановить эту практику.

26 июня в правительстве Венгрии объявили окончательные результаты «референдума» Voks2025 по вступлению Украины в ЕС.

Там утверждают, что в целом проголосовало 2 278 000 человек, из которых 95% проголосовали против вступления Украины в ЕС, тогда как остальные 5% проголосовали за поддержку Украины.

Министерство иностранных дел Украины назвало так называемый венгерский референдум Voks 2025, который был инициирован правительством и длился с 14 апреля по 20 июня, «нагнетанием безосновательной ненависти» к Украине.