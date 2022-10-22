Ректор университета Гринченко умер в результате огнестрельного ранения. Одна из главных версий полиции — самоубийство 22 октября, 23:28 Виктор Огневьюк (Фото:Borys Grinchenko Kyiv University/Facebook)

63-летний ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк умер в результате огнестрельного ранения 21 октября. Правоохранители считают одной из главных версий самоубийство.



Об этом сообщила спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова в комментарии Укринформу.

Правоохранители получили информацию об инциденте около 10 часов в пятницу. По словам Прянишниковой, Огневьюка пытались спасти, но не смогли.

Видео дня

«Тело направлено на судмедэкспертизу. Сейчас мы рассматриваем одну из главных версий — это самоубийство. По крайней мере все обстоятельства данного события говорят об это», — сказала она.



Виктор Огневьюк — доктор философских наук, профессор, академик Национальной академии педагогических наук Украины. В частности, он занимал должности учителя истории, директора школы, начальника Киевского областного управления образования и замминистра образования и науки Украины.

В октябре 2007 года Огневьюк стал ректором Киевского университета им. Гринченко. Он является полным кавалером ордена За заслуги.



«Благодаря стратегическому мышлению и прогрессивному видению Виктора Александровича, под его мудрым руководством Университет превратился в образовательный, научный, культурный центр города Киева — Университет европейской столицы, одним из важнейших приоритетов деятельности которого служить человеку, громаде, обществу», — говорят об Огневьюке в университете.

