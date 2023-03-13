Генерал Николюк стал командующим подготовкой Сухопутных войск ВСУ
Виктор Николюк (Фото:Виктор Николюк/Минобороны Украины)
Генерал-майора Виктора Николюка назначили командующим подготовкой Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Об этом Минобороны сообщило в понедельник, 13 марта.
Командующим оперативного командования Север вместо Николюка будет бригадный генерал Дмитрий Красильников.
«Передал боевой флаг ОК Север и полномочия командующего в надежные руки бригадного генерала Дмитрия Красильникова и приступаю к обязанностям командующего подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ. Выражаю слова благодарности всем офицерам, сержантам, солдатам, с кем защищал Черниговскую область и Бахмут», — заявил Николюк.
9 марта президент Владимир Зеленский назначил замкомандующего Нацгвардией Украины генерал-майора Олега Сахона, ранее уволив с должности Руслана Дзюбу.