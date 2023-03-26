«Неожиданно зашли через перешейки». Муженко прокомментировал, почему россияне так быстро захватили юг Украины 26 марта, 22:09 Бывший глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко (Фото:Wikipedia.org)

Бывший глава Генерального Штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в начале полномасштабного вторжения российские оккупационные войска зашли на юг Украины через перешейки. Украинские военные не ожидали таких действий от армии РФ, потому и не смогли удержать оборону.

Об этом бывший Главнокомандующий ВСУ рассказал в интервью изданию Факты.

«По поводу юга, мы не предполагали, что россияне могут зайти через перешейки. В ходе игры рассматривали вариант, что они могут прорваться на южном фланге, то есть между Мариуполем и Волновахой и выйти в район Мелитополя. Для отражения возможного вторжения был предусмотрен рубеж по реке Молочной. А произошло совсем иначе. Именно вся угроза была именно с юга и с запада на восток вдоль побережья Азовского моря», — отметил Муженко.

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Он добавил, что ВСУ понимали действия россиян накануне вторжения и знали приблизительную численность войска РФ, которое могло зайти на территорию Украины. По приблизительным оценкам 24 февраля численность российской оккупационной армии, вторгшейся в Украину, составляла 176-180 тысяч.