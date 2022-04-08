Мэр Немирова избил волонтера и угрожал ему автоматом

8 апреля, 12:31
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Как сообщили в Нацполиции, Виктор Качур угрожал волонтеру расправой (Фото:Нацполиция)

Как сообщили в Нацполиции, Виктор Качур угрожал волонтеру расправой (Фото:Нацполиция)

Правоохранители задержали мэра Немирова Виктора Качура, напавшего на волонтера и угрожавшего ему оружием.

Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в управлении Национальной полиции Винницкой области.

Волонтер пришел в городскую администрацию, чтобы передать помощь для ВСУ, однако там между ним и мэром возник конфликт.

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«Во время спора мэр угрожал волонтеру физической расправой, нанес несколько ударов и выстрелил в воздух из автомата. Потерпевший успел покинуть территорию госучреждения и вызвал полицию», — говорится в сообщении.

В отношении Качура, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, начато дело по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Винницкая область Волонтер Стрельба Мэр

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