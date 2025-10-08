В Украине воюет Виктор Газиев, которого в Швеции признали радикальным исламистом (Фото: SVT / скриншот из видео)

В Украине против России воюет человек по имени Виктор Газиев, которого Швеция считает радикальным исламистом и признала его угрозой безопасности страны. Об этом сообщает вещатель SVT в среду, 8 октября, ссылаясь на расследовательский проект Uppdrag granskning.

Газиев находится в Украине с июня 2023 года и сейчас является экспертом по беспилотникам. Как отмечается в материале, мужчина даже встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и получил от него медаль.

По словам Газиева, попасть в Украину ему помогли шведские власти.

SVT пишет, что в 2019 году Швеция назвала Виктора Газиева одним из так называемых шести имамов, которых классифицировали как угрозу национальной безопасности. Мужчину не могли депортировать, поскольку он бы преследовался в своей стране. Поэтому шведская полиция держала мужчину под строгим наблюдением.

Как утверждает Газиев, Служба безопасности Швеции (Säpo) давила на него и через его бывшую жену пыталась убедить уехать из страны. За это Служба безопасности должна была не препятствовать его экс-супруге получению гражданства Швеции.

SVT пишет, что отправиться в Украину Газиеву помог человек, который называет себя шведским солдатом. По словам Газиева, тот человек принадлежит к шведской военной разведке Must и именно его контактное лицо в Säpo скоординировало его в разведку.

В материале говорится, что именно с этим человеком в чате обсуждалось бронирование авиабилетов в Польшу и пересечение границы.

В Службе безопасности Швеции отвергли обвинения, отметив, что они не предлагают никому покинуть страну, а тем более поехать в Украину, где идет война.

Офицер украинской армии Мурад Зумзо рассказал журналистам, что общался по телефону со шведом, с которым велась переписка в чате. По словам Зумзо, мужчина связался с Газиевым и отвез его к польско-украинской границе.

«Шведы и поляки передали его», — заявил Зумзо.

Сам Виктор Газиев отметил, что не поехал бы воевать в Украину, если бы не обещание о предоставлении его бывшей жене гражданства. В то же время мужчина чувствует себя обманутым, поскольку ее заявку отклонили из-за информации, полученной от Säpo, говорится в материале.

Радио Свобода пишет, что Виктор Газиев является уроженцем Чечни. Его объявили в розыск за покушение на убийство, вымогательство и незаконное хранение оружия. В 2009 году мужчина выехал в Швецию и получил вид на жительство. Там его приговорили к восьми месяцам лишения свободы за кражу. Прокурор требовал депортировать Газиева, однако районный суд отклонил это ходатайство, посчитав, что мужчине угрожает опасность на родине.