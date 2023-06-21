В Украине Цой не запрещен: в Минкульте назвали причину 21 июня, 16:12 Виктор Цой (Фото:thevoicemag.ru)

В Украине официально не запрещено петь песни российского музыканта Виктора Цоя. Об этом сообщило Госагентство по вопросам искусств, которое подчиняется Минкульту, в ответ на запрос Українських новин.

«Песни и творчество Виктора Цоя, который не был гражданином Российской Федерации, не подлежат запрету на публичное исполнение на территории Украины», — пишет исполняющая обязанности главы Госискусства Ольга Россошанская.

Видео дня

В ответе также отметили, что Цой не входит в перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности.

«Министерство культуры и информационной политики Украины на своем официальном веб-сайте публикует Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Виктор Цой не включен в указанный перечень», — говорится в сообщении.

Ранее во Львове произошел скандал, когда молодой человек на улице исполнял песни Виктора Цоя и нахамил нардепу Наталье Пипе, которая сделала ему замечание.

Позже парень выложил видео с извинениями.