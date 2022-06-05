Чтобы вернуть Донбасс, необходимо будет зайти на территорию РФ — советник главы МВД

5 июня, 11:11
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Одной из сложностей такого шага в МВД назвали возможные дипломатические последствия (Фото:ВСУ)

Одной из сложностей такого шага в МВД назвали возможные дипломатические последствия (Фото:ВСУ)

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив считает, что для того, чтобы вернуть контроль над всей территории Донбасса, Украине придется зайти на территорию РФ.

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

По словам Андрусива, сейчас всем очевидно, что Украина ведет оборонительную войну, однако заход на территорию РФ может иметь нежелательные последствия.

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«Значительно сложнее, я считаю, отбивать Донбасс. Почему? Потому что, чтобы его отбивать с тактической точки зрения, нужно понимать, что мы должны зайти на территорию России, а это уже имеет много далеких международных последствий», — пояснил он.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия МВД Украины Война России против Украины

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