Использовали кассетные боеприпасы. Оккупанты обстреляли Краматорск, двое погибших 18 марта, 18:09 Обстрел Краматорска (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В результате обстрела россиянами Краматорска в субботу, 18 марта, по меньшей мере два человека погибли и восемь получили ранения.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

«По меньшей мере, два человека погибли и пять ранены — последствия обстрела Краматорска. Это оперативные данные на 17:15», — написал он.

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По его словам, россияне обстреляли город кассетными боеприпасами, попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. По предварительной информации, повреждено около десяти жилых домов и несколько автомобилей.

«Краматорск — один из крупнейших раздражителей для россиян. Они целенаправленно бьют по городу, пытаясь убить как можно больше его мирных жителей», — подчеркнул Кириленко.

Начальник ГВА Александр Гончаренко в комментарии Суспільному заявил, что количество раненых в результате обстрела возросло до восьми, трое из них — в тяжелом состоянии,



Российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области во вторник, 14 марта. Один человек погиб, девять получили ранения.