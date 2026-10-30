В Днепре частично восстановили электроснабжение метрополитена после российских ударов по объектам энергетики

В Днепре , 30 октября, по состоянию на 7:30 электроснабжение метрополитена частично восстановили.

Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Отмечается, что движение поездов производится по графику выходного дня. Интервал движения поездов составляет 16 минут.

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Также горсовет опубликовал список автобусных маршрутов, которые являются альтернативой электротраспорта.

Фото: Днепровский горсовет

29 октября войска страны-агрессора России нанесли удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в городе Днепр, в результате чего погибли 15 человек. Беспилотник попал в платформу, у которой стояли электропоезд и пассажирский поезд.

В ДТЭК заявили, что без света остались часть жителей правого и левого берегов Днепра, а также прилегающих к областному центру районов.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Глава правления Укрзалізниці Александр Перцовский сообщил, что ночью оккупационные войска повторно атаковали вокзал.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что город Днепр обесточен.

«Энергосистема, поврежденная вражескими ударами, не выдерживает нагрузки. Энергетики работали всю ночь. Восстановительные работы продолжаются и сейчас. Привлечено максимальное количество бригад. Основные системы жизнеобеспечения города переходят на работу от генераторов», — добавил Ганжа.

Системы водоснабжения и водоотвода Днепропетровщины обеспечивают электроэнергией с помощью генераторов, уточнил Ганжа.