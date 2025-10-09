Мэр Ивано-Франковска заявил, что «зима будет тяжелой» и рассказал о возможных отключениях газа

На фоне ударов РФ по газовой и энергетической инфраструктуре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что «зима будет тяжелой», а худшее, что может случиться — отключение газа.

Во время Западный полюс он рассказал, что в то же время власти подготовили "определенный сценарий", хотя ситуация в этом вопросе сложная.

«Зима будет тяжелой. Худшее, что может случиться, — отключение газа. Если к отключению света мы готовы, то к отключению газа, наверное, никто не готов. Такой сценарий вероятен, что отключать газ будут целыми микрорайонами. Ситуация — сложная. Однако у нас есть определенный сценарий», — говорит Руслан Марцинкив.

По его словам, в случае отключения газа образовательные учреждения станут местом для обогрева. Там будет возможность согреться, выпить чай, поспать. Также в них планируют поставить терминалы Starlink. Кроме этого, в общине запасаются топливом, рассказал Марцинкив.

Как Россия изменила стратегию ударов по энергетике в 2025 году

6 октября директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Владимир Омельченко рассказал в эфире Radio NV, что в 2025 году Россия изменила стратегию ударов по объектам энергетики Украины.

«На сегодня мы видим, что в отличие от прошлых 2022−2023−2024 годов враг больше концентрирует свои удары не столько по большой энергогенерации — более 110 кВ, а он концентрируется именно на региональных энергетических системах — 110 кВ и ниже. Он пытается разрушить не всю систему сразу, одним ударом, как это было в ноябре 2022 года и в июле 2024 года, а он пытается разрушить региональные энергосистемы, прежде всего распределительные энергосети, которые расположены неподалеку от линии фронта», — отметил эксперт.

По его словам, основные удары по электросетям Россия нанесла в Черниговской, Сумской, Запорожской и Херсонской областях.

Также Омельченко обратил внимание на интенсивные удары по газодобыче, нанесение которых Россией в начале холодного сезона он связывает с тем, что это основной энергоноситель для выработки тепла.

В начале сентября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил в интервью NV, что 70−80% энергетических объектов, которые можно было прикрыть, защищены и эта защита работает.

Он также заверил, что украинские города подготовили резервное питание для всей критической инфраструктуры.

«Большая часть городов Украины достаточно неплохо подготовилась. Даже наиболее проблемные города, вроде Одессы, Харькова, Киева, Сум, имеют и планы, и понимание как действовать», — уверял эксперт.