Видеоотдел НВ номинирован на Волонтерскую премию-2022

24 ноября, 20:26
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Слева направо: Наталья Кравчук, Александр Медведев, Сергей Окунев (Фото:НВ)

Слева направо: Наталья Кравчук, Александр Медведев, Сергей Окунев (Фото:НВ)

После начала полномасштабного вторжения корреспонденты НВ активно работают в зоне боевых действий и на деоккупированных территориях Украины с целью освещения агрессии РФ. За вклад в фиксацию военных преступлений России против Украины видеоотдел НВ номинирован на Волонтерскую премию 2022 года.

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В июле 2022 года редакция НВ заключила договор с правозащитными инициативами Украины о передаче прав на использование видеофайлов, собранных нашими корреспондентами. Эти видео анализируются экспертами и могут быть использованы в качестве доказательств военных преступлений РФ в Украине, в том числе в международных судах и других инстанциях.

Видео дня

Речь идет о материалах, сделанных фотографами, видеографами и операторами НВ, в частности, Александром Медведевым, Натальей Кравчук и Сергеем Окуневым.

Волонтерская премия 2022 года организована первым нобелевским лауреатом от Украины — Центром гражданских свобод и Украинской волонтерской службой.

Лауреата Волонтерской премии 2022 года экспертное жюри определит 5 декабря.

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Организаторы сообщают, что в этом году номинантами премии стало рекордное количество организаций. Среди них — харьковская инициатива Намет Все для перемоги, волонтерское движение Твори добро, а также священнослужитель из Рима отец Владимир.

Премия присуждается с 2014 года.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Премия Видео НВ Военные преступления РФ Война России против Украины Волонтерство

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