«Просто показывал силовой прием». Солдат-срочник из Житомира, которого избил командир взвода, записал видеообращение 14 марта, 17:37 Солдат утверждает, что его никто не избивал, а командир «показывал силовой прием» (Фото:Скриншот из видео ЄвроМайдан/Twitter)

Солдат-срочник, которого избил командир взвода одной из воинских частей в Житомире, записал видеообращение. Он утверждает, что его никто не избивал, а командир «показывал силовой прием».

Соответствующее видео распространяют Telegram-каналы.

«Я солдат 190-го учебного центра Богдан хочу попросить, чтобы никто не притеснял Виктора Витусевича, это была шутка. Он показывал на мне просто силовой прием, никто не избивал меня, никто не издевался», — сказал солдат.

Видео дня

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором офицер в казарме ногами избил солдата-срочника. Сообщалось, что на видео якобы командир учебного центра лейтенант Виктор Витусевич. Сам Витусевич позже записал видео с извинениями, намекнув, что наказал парня за пьянство.

13 марта ГБР заявило, что расследует факт избиения командиром солдата в одной из воинских частей Житомирской области. В бюро подчеркнули, что жизни и здоровью солдата ничего не угрожает, тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.