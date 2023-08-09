«Известно про трех погибших». Зеленский опубликовал видео с места ракетного удара россиян по Запорожью

9 августа, 20:46
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В Запорожье продолжается спасательная операция (Фото:МВС України/Telegram)

В Запорожье продолжается спасательная операция (Фото:МВС України/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места ракетного удара россиян по жилому кварталу Запорожья. Он уточнил, что известно о трех погибших.

«Запорожье. Еще один удар российских террористов. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Мои соболезнования родным», — пишет он в Telegram.

Президент добавил, что продолжается спасательная операция и пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Видео дня

«И это военное преступление России обязательно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой благодаря нашим героическим воинам», — сообщил он.

Вечером в среду, 9 августа, российские террористыобстреляли Запорожье.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщал, что оккупанты разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе. Он также опубликовал фото с места российского удара.

Юрій Малашко/Telegram
Фото: Юрій Малашко/Telegram
Юрій Малашко/Telegram
Фото: Юрій Малашко/Telegram
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Запорожье Владимир Зеленский Война России против Украины

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