«Дома». Зеленский обнародовал видео возвращения украинских пленных

«Дома», — написал он в подписи к видео, которое опубликовал в Telegram.

Ранее сообщалось, что во время этого обмена Украина вернула военных, которые находились в разных регионах: Донецкая область, Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, а также гражданские.

Реклама

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными добавил, что обмен состоялся согласно Стамбульским договоренностям о возвращении раненых, тяжелобольных и защитников до 25 лет.

Также отмечалось, что точное количество освобожденных людей будет объявлено после завершения всех этапов, сказано в сообщении.

26, 20, 19, 14, 12, 10 и 9 июня Украина и страна-агрессор проводили обмены военнопленными. В Украину вернулись тяжелобольные и раненые защитники, военнослужащие в возрасте до 25 лет, а также защитники, которые считались пропавшими без вести.

Кроме того, в рамках договоренностей в Стамбуле Россия передавала Украине тела погибших защитников в период с 11 по 16 июня. Всего передали, по данным Координационного штаба, около 6057 тел.