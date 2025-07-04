«Дома». Зеленский обнародовал видео возвращения украинских пленных
Украина и Россия провели обмен военнопленными 4 июля 2025 года (Фото: Владимир Зеленский / Telegram)
В пятницу, 4 июля, Украина и Россия провели новый этап обмена военнопленными. Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео возвращения украинских бойцов.
«Дома», — написал он в подписи к видео, которое опубликовал в Telegram.
Ранее сообщалось, что во время этого обмена Украина вернула военных, которые находились в разных регионах: Донецкая область, Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, а также гражданские.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными добавил, что обмен состоялся согласно Стамбульским договоренностям о возвращении раненых, тяжелобольных и защитников до 25 лет.
Также отмечалось, что точное количество освобожденных людей будет объявлено после завершения всех этапов, сказано в сообщении.
26, 20, 19, 14, 12, 10 и 9 июня Украина и страна-агрессор проводили обмены военнопленными. В Украину вернулись тяжелобольные и раненые защитники, военнослужащие в возрасте до 25 лет, а также защитники, которые считались пропавшими без вести.
Кроме того, в рамках договоренностей в Стамбуле Россия передавала Украине тела погибших защитников в период с 11 по 16 июня. Всего передали, по данным Координационного штаба, около 6057 тел.