«Наш Донбасс. Наша Украина». Зеленский посетил АЗС во время визита в Донецкую область — видео 22 марта, 21:32 Владимир Зеленский (Фото:Скриншот видео Zelenskiy/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 марта, посетил автозаправочную станцию во время визита в Донецкую область.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Зеленского.

«Наши люди. Наши военные. Наш Донбасс. Наша Украина. Мы дома. На родной земле. А значит, победим», — говорится в сообщении Зеленского.

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На местной АЗС Зеленский взял себе чай и фотографировался с сотрудниками АЗС, а также с военными, которые находились на станции.

22 марта Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. После этого президент отправился в Харьков.