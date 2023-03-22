«Наш Донбасс. Наша Украина». Зеленский посетил АЗС во время визита в Донецкую область — видео

22 марта, 21:32
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Владимир Зеленский (Фото:Скриншот видео Zelenskiy/Telegram)

Владимир Зеленский (Фото:Скриншот видео Zelenskiy/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 марта, посетил автозаправочную станцию во время визита в Донецкую область.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Зеленского.

«Наши люди. Наши военные. Наш Донбасс. Наша Украина. Мы дома. На родной земле. А значит, победим», — говорится в сообщении Зеленского.

Видео дня

На местной АЗС Зеленский взял себе чай и фотографировался с сотрудниками АЗС, а также с военными, которые находились на станции.

22 марта Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. После этого президент отправился в Харьков.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   АЗС Донецкая область Владимир Зеленский

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