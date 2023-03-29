В РФ произошел масштабный взрыв на газопроводе — видео
На видео попало зарево от пожара на газопроводе (Фото:Скриншот видео NV/Telegram)
В российской Свердловской области в среду, 29 марта, произошел взрыв на газопроводе. В результате вспыхнул масштабный пожар.
Видео взрыва распространяют российские Telegram-каналы.
На видео попало зарево от пожара на газопроводе, которое видно на расстоянии десятков километров от места инцидента.
Газопровод Ямбург-Елец 1 используют для транспортировки газа по территории России, а также для поставок газа в Европу.