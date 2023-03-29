В РФ произошел масштабный взрыв на газопроводе — видео 29 марта, 23:01 На видео попало зарево от пожара на газопроводе (Фото:Скриншот видео NV/Telegram)

В российской Свердловской области в среду, 29 марта, произошел взрыв на газопроводе. В результате вспыхнул масштабный пожар.

Видео взрыва распространяют российские Telegram-каналы.

На видео попало зарево от пожара на газопроводе, которое видно на расстоянии десятков километров от места инцидента.

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