В РФ произошел масштабный взрыв на газопроводе — видео

29 марта, 23:01
Поделиться:
На видео попало зарево от пожара на газопроводе (Фото:Скриншот видео NV/Telegram)

На видео попало зарево от пожара на газопроводе (Фото:Скриншот видео NV/Telegram)

В российской Свердловской области в среду, 29 марта, произошел взрыв на газопроводе. В результате вспыхнул масштабный пожар.

Видео взрыва распространяют российские Telegram-каналы.

На видео попало зарево от пожара на газопроводе, которое видно на расстоянии десятков километров от места инцидента.

Видео дня

Газопровод Ямбург-Елец 1 используют для транспортировки газа по территории России, а также для поставок газа в Европу.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Газопровод Свердловск

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X