В Донецке был нанесен удар по здании оккупационной «полиции». Местные паблики публикуют видео масштабных разрушений
Последствие удара по зданию так называемого «МВД ДНР» (Фото:Андрющенко/Telegram)
Во временно оккупированном Донецке в пятницу, 28 июля, был нанесен удар по зданию так называемой «МВД ДНР».
Об этом сообщил советник мера временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Местные Telegram-каналы сообщают, что обстрел временно оккупированного города произошел приблизительно в 18:00.
Паблики публикуют видео последствий удара по зданию оккупационной «полиции». На них видны масштабные разрушения здания.
Ранее в этот день был нанесен ракетный удар по российскому Таганрогу.