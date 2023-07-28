В Донецке был нанесен удар по здании оккупационной «полиции». Местные паблики публикуют видео масштабных разрушений 28 июля, 19:21 Последствие удара по зданию так называемого «МВД ДНР» (Фото:Андрющенко/Telegram)

Во временно оккупированном Донецке в пятницу, 28 июля, был нанесен удар по зданию так называемой «МВД ДНР».

Об этом сообщил советник мера временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Местные Telegram-каналы сообщают, что обстрел временно оккупированного города произошел приблизительно в 18:00.

Видео дня

Паблики публикуют видео последствий удара по зданию оккупационной «полиции». На них видны масштабные разрушения здания.

Ранее в этот день был нанесен ракетный удар по российскому Таганрогу.