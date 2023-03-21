В СБУ показали видео уничтожения российской техники с помощью дронов

21 марта, 01:27
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

Служба безопасности Украины (СБУ) показала видео, на котором с помощью дронов уничтожается военная техника российских оккупантов.

Российская техника на видео уничтожается с помощью FPV-дронов с кумулятивными зарядами.

"Еще два свежих примера работы FPV-дронов с кумулятивными зарядами: на первом видео российский БТР возвращался с позиций с пехотой на броне. Но в двигатель прилетел наш дрон - он остался догорать на месте поражения с остатками оккупантов", - сообщили в СБУ.

Видео дня

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Также на видео видно, что была уничтожена еще одна БМП, в которой ехала российская пехота.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Война в Украине Война России против Украины

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