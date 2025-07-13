Украинские разведчики поразили станцию новейшего российского ЗРК Бук-М3 стоимостью 45 миллионов долларов

Украинские разведчики обнаружили и скорректировали огонь по станции новейшего российского ЗРК Бук-М3 .

Об этом сообщила бригада Черный лес в Facebook.

Там отметили, что ЗРК является одной из ключевых компонентов ПВО врага и стоит около 45 млн долларов.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Россия потеряла на войне против Украины три танка, три бронемашины, средство ПВО и более сотни единиц автотехники, а также около 1240 солдат убитыми и ранеными.

Всего с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла 1194 средств ПВО.