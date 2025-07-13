Украинские разведчики поразили станцию новейшего российского ЗРК Бук-М3 стоимостью 45 миллионов долларов

13 июля, 16:12
Поделиться:
Российский ЗРК Бук-М3 (Фото: Wikipedia)

Российский ЗРК Бук-М3 (Фото: Wikipedia)

Украинские разведчики обнаружили и скорректировали огонь по станции новейшего российского ЗРК Бук-М3.

Об этом сообщила бригада Черный лес в Facebook.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1944387587172409578

Там отметили, что ЗРК является одной из ключевых компонентов ПВО врага и стоит около 45 млн долларов.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Россия потеряла на войне против Украины три танка, три бронемашины, средство ПВО и более сотни единиц автотехники, а также около 1240 солдат убитыми и ранеными.

Реклама

Всего с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла 1194 средств ПВО.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Бук Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies