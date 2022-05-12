Появилось видео уничтожения российской САУ Акация из американской гаубицы М777
Как украинские военные из гаубицы М777 уничтожили российскую САУ (Фото:Handout via REUTERS)
Появилось видео уничтожения российской самоходной артиллерийской установки Акация с помощью американской гаубицы М777.
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Ролик опубликовал журналист Юрий Бутусов.
Он отметил, что гаубицы стреляют с очень высокой точностью.
«Первый выстрел — 20−30 метров максимальное отклонение. И сразу идет огневое поражение врага», — сказал Бутусов.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщали, что США уже передали Украине более 85 из 90 гаубиц, которые были обещаны Украине.
По данным Минобороны, украинская армия уже применяет гаубицы М777 на фронте.
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