Появилось видео уничтожения российской САУ Акация из американской гаубицы М777

12 мая, 15:38
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Как украинские военные из гаубицы М777 уничтожили российскую САУ (Фото:Handout via REUTERS)

Как украинские военные из гаубицы М777 уничтожили российскую САУ (Фото:Handout via REUTERS)

Появилось видео уничтожения российской самоходной артиллерийской установки Акация с помощью американской гаубицы М777.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Ролик опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Он отметил, что гаубицы стреляют с очень высокой точностью.

https://www.youtube.com/watch?v=fVw3AyMTtQU

«Первый выстрел — 20−30 метров максимальное отклонение. И сразу идет огневое поражение врага», — сказал Бутусов.

Видео дня

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщали, что США уже передали Украине более 85 из 90 гаубиц, которые были обещаны Украине.

По данным Минобороны, украинская армия уже применяет гаубицы М777 на фронте.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Гаубицы Война России против Украины

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