Разнесло на части. ВСУ показали впечатляющее видео уничтожение российского танка 7 августа, 02:11 Уничтоженный российский танк (Фото:Кадр из видео канала 93 бригада Холодний Яр/YouTube)

Бойцы 93-й бригады ВСУ Холодный Яр опубликовали впечатляющее видео уничтожения российского танка.



Танк был уничтожен 6 августа с помощью Javelin. Место не сообщается.

«93 бригада Холодный Яр продолжает уничтожать оккупационные войска в Украине. К вашему вниманию — зрелищное видео сегодняшнего выстрела джавелинщика по вражескому танку», — сообщили украинские военные.

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