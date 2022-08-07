Разнесло на части. ВСУ показали впечатляющее видео уничтожение российского танка

7 августа, 02:11
Уничтоженный российский танк (Фото:Кадр из видео канала 93 бригада Холодний Яр/YouTube)

Уничтоженный российский танк (Фото:Кадр из видео канала 93 бригада Холодний Яр/YouTube)

Бойцы 93-й бригады ВСУ Холодный Яр опубликовали впечатляющее видео уничтожения российского танка.

Танк был уничтожен 6 августа с помощью Javelin. Место не сообщается.

«93 бригада Холодный Яр продолжает уничтожать оккупационные войска в Украине. К вашему вниманию — зрелищное видео сегодняшнего выстрела джавелинщика по вражескому танку», — сообщили украинские военные.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=aLwWJEAgIFU
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https://www.youtube.com/watch?v=dwk1djtfTq8
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине Javelin Война России против Украины

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