Сбили десантники. Появилось видео уничтожения российского Су-25 в районе Марьинки 7 апреля, 14:13 Вражеский самолет сбили украинские десантники (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Украинские десантники показали видео уничтожения российского штурмовика Су-25 утром в пятницу, 7 апреля, в районе Марьинки в Донецкой области.

Ролик опубликован на странице Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Сегодня 7 апреля в Донецкой области, подразделением противовоздушной обороны одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбит очередной российский штурмовик Су-25 Грач», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

Ранее об уничтожении штурмовика Су-25 сообщал Генштаб.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 306 самолетов и 292 вертолета.