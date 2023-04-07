Сбили десантники. Появилось видео уничтожения российского Су-25 в районе Марьинки

7 апреля, 14:13
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Вражеский самолет сбили украинские десантники (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Вражеский самолет сбили украинские десантники (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Украинские десантники показали видео уничтожения российского штурмовика Су-25 утром в пятницу, 7 апреля, в районе Марьинки в Донецкой области.

Ролик опубликован на странице Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Сегодня 7 апреля в Донецкой области, подразделением противовоздушной обороны одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбит очередной российский штурмовик Су-25 Грач», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

Ранее об уничтожении штурмовика Су-25 сообщал Генштаб.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 306 самолетов и 292 вертолета.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Десантники Су-25 Марьинка Война России против Украины

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