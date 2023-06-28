Украинские защитники сбили Иглой российский истребитель Су-25 — видео 28 июня, 20:50 Скриншот видео украинских военных (Фото:10brygada_edelveys/Instagram)

Украинские военные в среду, 28 июня, сбили с помощью ПЗРК Игла российский истребитель Су-25.

Об этом сообщает пресс-служба 10-й ОГШБр Эдельвейс в Instagram.

«Сегодня бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр „Эдельвейс“ с помощью ПЗРК-Игла сбили российский истребитель Су-25. Спасибо ребятам за их работу», — говорится в сообщении.

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ВСУ также показали, как уничтожают российский самолет.

По данным Генштаба, с начала российского вторжения были уничтожены 314 самолетов и 308 вертолетов.