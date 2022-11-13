В ОП показали, как Украина строит стену вдоль всей границы с Беларусью — видео 13 ноября, 14:14 В Генштабе сообщили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет (Фото:Тимошенко/Telegram)

Вдоль всей границы Украины и Беларуси строится стена — железобетонный забор с колючей проволокой. Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram.

Чиновник опубликовал видео о том, как строится заграждение на границе Волынской области с Беларусью.

Тимошенко подчеркнул, что железобетонный забор с колючей проволокой — это один из элементов инженерных ограждений, которые обустраивают для защиты границы.

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«Конечно, работы идут не только на Волыни. Это касается всех регионов, граничащих с Беларусью и Россией», — добавил он.

Ранее белорусские пограничники притворно возмущались тем, что «украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью».

В Генштабе ВСУ сообщили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет, но целью агрессора будет не Киев.

На этот раз направление наступления может быть изменено для атаки на основные логистические артерии поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

В начале ноября сообщалось, что войска РФ могут подготовить ударную группировку для повторного наступления на Украину со стороны Беларуси не ранее чем через два-три месяца.

Тем временем Россия размещает свою армию на территории Беларуси, нанося по Украине ракетные удары.