Появилось видео удара по российскому складу боеприпасов в Сватово

3 января, 13:29
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ВСУ нанесли удар по вражескому складу в Сватово (Фото:Кадр видео Сухопутные войска/Telegram)

ВСУ нанесли удар по вражескому складу в Сватово (Фото:Кадр видео Сухопутные войска/Telegram)

Появилось видео удара украинских сил по складу боеприпасов оккупационных войск РФ в Сватово Луганской области.

Ролик опубликован в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

По складу отработало спецподразделение 92-й бригады.

Об уничтожения склада боеприпасов российских оккупационных войск в Сватово стало известно накануне.

Видео дня

Департамент стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что украинские защитники почти две недели наблюдали и фиксировали количество заезжавших на базу грузовиков Урал.

https://www.youtube.com/watch?v=gT1GnwbpGtg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сватово Склад Война России против Украины склад с боеприпасами

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