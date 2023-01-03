Появилось видео удара по российскому складу боеприпасов в Сватово
ВСУ нанесли удар по вражескому складу в Сватово (Фото:Кадр видео Сухопутные войска/Telegram)
Появилось видео удара украинских сил по складу боеприпасов оккупационных войск РФ в Сватово Луганской области.
Ролик опубликован в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.
По складу отработало спецподразделение 92-й бригады.
Об уничтожения склада боеприпасов российских оккупационных войск в Сватово стало известно накануне.
Департамент стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что украинские защитники почти две недели наблюдали и фиксировали количество заезжавших на базу грузовиков Урал.