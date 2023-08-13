Ударные дроны в действии. Стратком показал, как ВСУ нанесли удары по технике и оккупантам — видео 13 августа, 22:04 Управление стратегических коммуникаций ВСУ обнародовало видео с результатами попаданий ударными дронами по позициям и личному составу российских оккупантов (Фото:скриншот из видео AFU StratCom/Telegram)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео с работой специалистов 14-го полка, которые благодаря использованию ударных дронов нанесли удары по технике и личному составу оккупантов.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«В результате эффективного применения ударных дронов специалистами 14-го полка, было уничтожено и повреждено несколько единиц вражеской техники и нейтрализован личный состав оккупантов», — сообщают в Страткоме.

Видео дня

Управление обнародовало видео с результатами работы украинских военных.

В пятницу, 11 августа, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты в последние месяцы начали использовать больше дронов, в частности, ударных.

В этот же день Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский показал, как ударный дрон украинских военных уничтожил окоп войск РФ под Бахмутом.