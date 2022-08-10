Минус Су-25. В Нацгвардии показали, как срочник Иглой уничтожает российский штурмовик — видео

10 августа, 19:42
В Нацгвардии уточнили, что после поражения цели штурмовик упал в лесополосе на временно оккупированной территории (Фото:Скриншот видео Нацгвардии/Facebook)

В Нацгвардии уточнили, что после поражения цели штурмовик упал в лесополосе на временно оккупированной территории (Фото:Скриншот видео Нацгвардии/Facebook)

Боец Нацгвардии срочной службы уничтожил российский штурмовик Су-25 из ПЗРК Игла на Запорожском направлении.

Видео прицельного выстрела опубликовала пресс-служба Нацгвардии в Facebook.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/videos/pcb.433321932165897/1256222001812586/?type=3&theater

В Нацгвардии уточнили, что после поражения цели штурмовик упал в лесополосе на временно оккупированной территории. После падения произошел взрыв.

Видео дня
https://www.facebook.com/NGUmainpage/videos/pcb.433321932165897/3245728422409476/?type=3&theater
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Выстрел совершил побратим Запорожского мстителя, также срочника из Нацгвардии, уточнили в пресс-центре.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ уничтожили около 232 российских самолетов и 193 вертолета.

https://www.youtube.com/embed/KQh0uqh0k1k
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Нацгвардия Украины Российская агрессия Запорожская область Су-25

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