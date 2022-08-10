Минус Су-25. В Нацгвардии показали, как срочник Иглой уничтожает российский штурмовик — видео
В Нацгвардии уточнили, что после поражения цели штурмовик упал в лесополосе на временно оккупированной территории (Фото:Скриншот видео Нацгвардии/Facebook)
Боец Нацгвардии срочной службы уничтожил российский штурмовик Су-25 из ПЗРК Игла на Запорожском направлении.
Видео прицельного выстрела опубликовала пресс-служба Нацгвардии в Facebook.
В Нацгвардии уточнили, что после поражения цели штурмовик упал в лесополосе на временно оккупированной территории. После падения произошел взрыв.
Выстрел совершил побратим Запорожского мстителя, также срочника из Нацгвардии, уточнили в пресс-центре.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ уничтожили около 232 российских самолетов и 193 вертолета.
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