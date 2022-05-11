Появилось видео, как российские оккупанты штурмуют Азовсталь 11 мая, 14:19 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты атакуют Азовсталь не только с неба и артиллерией, но и танками (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, как российские оккупанты штурмуют Азовсталь.

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По его словам, Азовсталь атакуют не только с неба и артиллерией, но снова танками и пытаются живой силой пойти на прорыв.

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«Азовсталь снова пылает после бомбардировок. Если есть ад на земле — то он именно там», — написал Андрющенко у себя в Telegram.

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