Появилось видео, как российские оккупанты штурмуют Азовсталь

11 мая, 14:19
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Оккупанты атакуют Азовсталь не только с неба и артиллерией, но и танками (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты атакуют Азовсталь не только с неба и артиллерией, но и танками (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, как российские оккупанты штурмуют Азовсталь.

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По его словам, Азовсталь атакуют не только с неба и артиллерией, но снова танками и пытаются живой силой пойти на прорыв.

Видео дня

«Азовсталь снова пылает после бомбардировок. Если есть ад на земле — то он именно там», — написал Андрющенко у себя в Telegram.

https://www.youtube.com/embed/jlUQ-oTZ8RA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

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