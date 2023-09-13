СБУ проводит масштабные рейды из-за угроз Кремля «грязной бомбой» — видео 13 сентября, 17:45 СБУ отмечает, что опасных радиоактивных материалов не было обнаружено (Фото:пресс-служба СБУ/Telegram)

Контрразведка СБУ проводит масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины из-за угроз со стороны Кремля об использовании «грязной бомбы».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

«Контрразведка Службы безопасности вместе с другими представителями сил обороны осуществляет масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины. Такие меры обусловлены постоянными угрозами и провокациями со стороны Кремля по использованию „грязной“ бомбы», — говорится в сообщении пресс-службы.

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СБУ отмечает, что опасных радиоактивных материалов не было обнаружено.

Всего за неделю правоохранители, по данным пресс-службы, обследовали сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств, которые диверсанты России могли потенциально использовать для перевозки радиоактивных материалов.

«Особое внимание СБУ сосредоточила на мониторинге блокпостов в прифронтовых и деоккупированных районах, пунктах пропуска через границу», — добавили в ведомстве.

Во время рейдов украинские спецслужбы отрабатывают общие алгоритмы действий и механизмы оперативного реагирования на ядерные угрозы со стороны России.

Рейды СБУ проводила совместно с подразделениями по радиационной, химической и биологической защите Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Ранее Минобороны прокомментировало заявления РФ о том, что Украина якобы хочет использовать "грязную бомбу". По данным министерства, такие заявления Кремля могут свидетельствовать о реальной угрозой применения этого типа оружия россиянами.