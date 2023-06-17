СБУ показала, как спасала жителей оккупированного берега Днепра после подрыва россиянами Каховской ГЭС — видео

17 июня, 14:29
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Последствия российского теракта на Каховской ГЭС (Фото:Скриншот видео пресс-службы СБУ/Facebook)

Последствия российского теракта на Каховской ГЭС (Фото:Скриншот видео пресс-службы СБУ/Facebook)

Служба безопасности Украины показала эвакуацию жителей временно оккупированного берега Херсонской области, который затопило после российского теракта на плотине Каховской ГЭС.

Видео опубликовала пресс-служба СБУ в Facebook.

Спасением жителей Херсонской области занимались сотрудники Центра спецопераций А вместе с коллегами из ВСУ, ГСЧС, ССО и другими силами безопасности и обороны. Также украинские защитники доставляли пострадавшим продукты питания и лекарства с помощью дронов.

Видео дня

СБУ сообщает, что оккупанты обстреляли одну из групп спецназовцев, которая эвакуировала гражданских. Но позиция оккупантов, которая была оборудована на крыше жилого дома, была сразу уничтожена артиллерийским ударом.

«Мы ежедневно идем вперед ради тех, кто ждет освобождения! И делаем все, чтобы над каждым украинским городом снова развевался желто-голубой флаг Победы», — говорится в сообщении.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

По данным МВД, по состоянию на 14 июня более 3 тысяч человек обратились к правоохранителям по поводу подтопленных домов. Из Херсонской и Николаевской областей эвакуировали 3761 человека.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Видео Теракт Каховская ГЭС

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