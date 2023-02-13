Видео с «ударом» по мосту в Затоке: в Одесской ОВА ответили на вброс оккупантов 13 февраля, 10:15 Видео с якобы ударом дрона по мосту в Затоке является российским вбросом, заявили в ОВА (Фото:Ian Matveev / Twitter)

Видео с якобы ударом дрона по мосту в Затоке Одесской области является российским вбросом.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«По ситуации в Затоке, то мы говорим об информационных вбросах по Одессе и Одесской области… Что касается тех дронов, то нужно смотреть. откуда эта информация по мосту в Затоке — ее выложила российская Telegram-помойка. К сожалению, некоторые наши каналы и СМИ подхватили», — сказал он.

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Братчук добавил, что теоретически угроза атак с применением морских беспилотников со стороны России все же есть: «Россия пытается такие дроны запускать, то есть пытается немного изменить свою тактику».

11 февраля главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора с генералом США Марком Милли заявил, что Россия использует морские надводные дроны, это создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.