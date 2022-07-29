Видео с пытками украинского военного. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны

29 июля, 18:19
Прокуратура принимает меры по установлению всех обстоятельств преступления (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Прокуратура принимает меры по установлению всех обстоятельств преступления (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Офис генпрокурора начал уголовное производство после публикации видео, на котором российские военные пытают пленного украинца.

«В ЕРГР внесены сведения по результатам обработки видео, на котором запечатлено, как лица в форме военнослужащих вооруженных сил РФ пытают пленника в форме военнослужащего Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении в Telegram.

Видео дня

Отмечается, что прокуратура принимает меры по установлению всех обстоятельств преступления, а все факты жестокого обращения с военнослужащими ВСУ документируются правоохранителями.

«Жестокое обращение с военнопленными, их пытки, в том числе физическое увечье, являются грубым нарушением статьи 13 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными с 1949 года», — добавили в прокуратуре.

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Ранее в Telegram опубликовали видео издевательств над украинским военнопленным. На нем двое российских военных провели пленнику кастрацию канцелярским ножом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя видео, назвал Россию «страной людоедов».

Старший советник Конгресса США Пол Массаро, комментируя преступление оккупантов, призвал передать Украине еще более дальнобойное вооружение.

https://www.youtube.com/embed/4wBSOO3tPfw
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) Пытки Военные преступления

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