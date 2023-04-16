Мобилизированные и коллаборанты. Генерал Тарнавский показал оккупантов, взятых в плен вблизи Марьинки

16 апреля, 02:41
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Оккупанты, захваченные в плен украинскими военными (Фото:Командувач Тарнавський/Telegram)

Оккупанты, захваченные в плен украинскими военными (Фото:Командувач Тарнавський/Telegram)

Командующий группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский показал видео с россиянами, захваченными в плен вблизи Марьинки.

На видео мобилизованные из Казани (Татарстан), Башкортостана, Чебоксар и житель временно оккупированной Макеевки Донецкой области.

В частности, пленные на видео жалуются на плохое довольствие и то, что командование угрожает физической расправой родственникам за отказ идти на штурм.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Пленные Марьинка Пленный Война в Украине Война России против Украины

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