Танковое кладбище. В Сети появилось видео с места провальной переправы оккупантов через Северский Донец

19 мая, 15:21
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Опубликовано видео места, где ВСУ разбили оккупантов при попытке переправы через Северский Донец (Фото:Генштаб)

Опубликовано видео места, где ВСУ разбили оккупантов при попытке переправы через Северский Донец (Фото:Генштаб)

В Сети появилось видео с места неудачной попытки российских оккупантов форсировать реку Северский Донец в Луганской области.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Ролик опубликован в YouTube-канале Ukrainian Witness.

«С 5 по 12 мая „вторая армия мира“ хотела перейти реку Северский Донец (Луганская область). Для этого она задействовала танковый полк. Но не так случилось, как думалось: украинская пехота уничтожила 30 единиц техники, остальное добила артиллерия», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

Форсирование Северского Донца российскими войсками прекратилось 13 мая. Во время наступления оккупанты потеряли более 70 единиц техники и около 485 солдат убитыми или ранеными.

На видео видно, что осталось от российских танков. На некоторых — белые надписи ZOV, на других — буква O.

https://www.youtube.com/watch?v=NrU3WQcnS-I&t=1s
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Северский Донец Война России против Украины

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