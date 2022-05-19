Танковое кладбище. В Сети появилось видео с места провальной переправы оккупантов через Северский Донец 19 мая, 15:21 Цей матеріал також доступний українською Опубликовано видео места, где ВСУ разбили оккупантов при попытке переправы через Северский Донец (Фото:Генштаб)

В Сети появилось видео с места неудачной попытки российских оккупантов форсировать реку Северский Донец в Луганской области.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Ролик опубликован в YouTube-канале Ukrainian Witness.

«С 5 по 12 мая „вторая армия мира“ хотела перейти реку Северский Донец (Луганская область). Для этого она задействовала танковый полк. Но не так случилось, как думалось: украинская пехота уничтожила 30 единиц техники, остальное добила артиллерия», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

Форсирование Северского Донца российскими войсками прекратилось 13 мая. Во время наступления оккупанты потеряли более 70 единиц техники и около 485 солдат убитыми или ранеными.

На видео видно, что осталось от российских танков. На некоторых — белые надписи ZOV, на других — буква O.



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