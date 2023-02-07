Сбили пограничники. Появилось видео с места падения российского самолета в районе Бахмута 7 февраля, 12:54 Вражеский самолет сбили украинские пограничники (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Пограничники обнародовали видео с места падения российского самолета в районе Бахмута Донецкой области.

Ролик опубликован в Telegram-канале Госпогранслужбы.

Ранее ведомство сообщило, что в небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик, предположительно, Су-25.

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Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на украинскую линию обороны.

Самолет от попадания ракеты загорелся и упал. Судьба пилота пока неизвестна.