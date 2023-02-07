Сбили пограничники. Появилось видео с места падения российского самолета в районе Бахмута
Вражеский самолет сбили украинские пограничники (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Пограничники обнародовали видео с места падения российского самолета в районе Бахмута Донецкой области.
Ролик опубликован в Telegram-канале Госпогранслужбы.
Ранее ведомство сообщило, что в небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик, предположительно, Су-25.
Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на украинскую линию обороны.
Самолет от попадания ракеты загорелся и упал. Судьба пилота пока неизвестна.