Видео с матерью погибшей в Виннице Лизы: у журналистов не было разрешения на съемку в больнице — ОВА

19 июля, 01:27
Представительница департамента здравоохранения Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко (Фото:Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА / Facebook)

Представительница департамента здравоохранения Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко (Фото:Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА / Facebook)

Журналисты, которые записали видео с матерью девочки, погибшей в результате российских ракетных ударов по Виннице, не получали разрешения от Винницкой ОВА.

Об этом заявила заместительница директора департамента здравоохранения и реабилитации ОВА Татьяна Бондаренко во время брифинга в понедельник, 18 июля, сообщается в Facebook департамента.

Видео дня

По словам Бондаренко, согласно приказу главы ОВА представители СМИ могут посещать учреждения здравоохранения только после согласования с областным департаментом здравоохранения и реабилитации.

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"…Департамент здравоохранения и реабилитации ОВА издал приказ, в котором обязал департамент здравоохранения городского совета провести служебное расследование. Можем заверить, что журналист соответствующих разрешений не получал. Ожидаем от департамента здравоохранения города обоснованного ответа", — сказала она.

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https://www.facebook.com/vinobldoz/posts/792557648844603

Как пишет Детектор медиа, 16 июля тот же департамент Винницкой ОВА перепостил у себя в Facebook видео с матерью девочки и написал, что она общалась с итальянскими журналистами, но позже удалил этот пост.

скриншот via Детектор медіа
Фото: скриншот via Детектор медіа

Комиссия по журналистской этике осудила действия журналистов, призвала администрацию больницы провести служебное расследование, а Министерство здравоохранения — вместе с журналистским сообществом разработать правила допуска представителей СМИ в больницы.

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Видео с Ириной Дмитриевой, которая потеряла дочь и попала в реанимацию в результате ракетного удара РФ по Виннице, опубликовал в Facebook фиксер итальянского телеканала RAI News 24 Антон Кудинов, интервью записывала корреспондентка Лаура Тангерлини. Женщине показали кадры с еще живой дочерью и записали ее реакцию на смерть девочки. Публикация видео вызвала резкую критику в соцсетях.

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Кудинов заявил, что Ирина Дмитриева и ее семья дали согласие на интервью, а его целью было привлечь внимание к российским военным преступлениям в Украине. Он также опроверг, что женщина услышала о смерти дочери от журналистов.

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Детектор медиа сообщает, что мать женщины узнала об интервью только 18 июля от сотрудников больницы. По словам супруги брата Ирины Виктории Дмитришиной, после интервью женщине стало хуже, у нее был сильный нервный срыв.

14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города, где в это время находилось много людей. В результате ракетных обстрелов погибли 24 человека, в том числе трое детей, более 200 мирных жителей получили ранения.

Трагедия в Виннице: в месте взрывов ракет было много людей – Сергей Маламура, журналист

https://www.youtube.com/embed/UxpxVzA7Ns4
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Винница Ракетные удары Скандал Война России против Украины Ракетный удар

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