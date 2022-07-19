Видео с матерью погибшей в Виннице Лизы: у журналистов не было разрешения на съемку в больнице — ОВА 19 июля, 01:27 Представительница департамента здравоохранения Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко (Фото:Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА / Facebook)

Журналисты, которые записали видео с матерью девочки, погибшей в результате российских ракетных ударов по Виннице, не получали разрешения от Винницкой ОВА.

Об этом заявила заместительница директора департамента здравоохранения и реабилитации ОВА Татьяна Бондаренко во время брифинга в понедельник, 18 июля, сообщается в Facebook департамента.

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По словам Бондаренко, согласно приказу главы ОВА представители СМИ могут посещать учреждения здравоохранения только после согласования с областным департаментом здравоохранения и реабилитации.



"…Департамент здравоохранения и реабилитации ОВА издал приказ, в котором обязал департамент здравоохранения городского совета провести служебное расследование. Можем заверить, что журналист соответствующих разрешений не получал. Ожидаем от департамента здравоохранения города обоснованного ответа", — сказала она.

Как пишет Детектор медиа, 16 июля тот же департамент Винницкой ОВА перепостил у себя в Facebook видео с матерью девочки и написал, что она общалась с итальянскими журналистами, но позже удалил этот пост.

Фото: скриншот via Детектор медіа

Комиссия по журналистской этике осудила действия журналистов, призвала администрацию больницы провести служебное расследование, а Министерство здравоохранения — вместе с журналистским сообществом разработать правила допуска представителей СМИ в больницы.



Видео с Ириной Дмитриевой, которая потеряла дочь и попала в реанимацию в результате ракетного удара РФ по Виннице, опубликовал в Facebook фиксер итальянского телеканала RAI News 24 Антон Кудинов, интервью записывала корреспондентка Лаура Тангерлини. Женщине показали кадры с еще живой дочерью и записали ее реакцию на смерть девочки. Публикация видео вызвала резкую критику в соцсетях.

Кудинов заявил, что Ирина Дмитриева и ее семья дали согласие на интервью, а его целью было привлечь внимание к российским военным преступлениям в Украине. Он также опроверг, что женщина услышала о смерти дочери от журналистов.

Детектор медиа сообщает, что мать женщины узнала об интервью только 18 июля от сотрудников больницы. По словам супруги брата Ирины Виктории Дмитришиной, после интервью женщине стало хуже, у нее был сильный нервный срыв.

14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города, где в это время находилось много людей. В результате ракетных обстрелов погибли 24 человека, в том числе трое детей, более 200 мирных жителей получили ранения.

Трагедия в Виннице: в месте взрывов ракет было много людей – Сергей Маламура, журналист https://www.youtube.com/embed/UxpxVzA7Ns4

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