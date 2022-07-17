Вопрос этики. В Украине разгорелся скандал из-за видео с мамой девочки, погибшей во время удара по Виннице

17 июля, 12:47
Сам Антон Кудинов уверяет, что получил от женщины разрешение на съемку видео (Фото:lizilove / instagram)

Сам Антон Кудинов уверяет, что получил от женщины разрешение на съемку видео (Фото:lizilove / instagram)

В Украине разгорелся скандал в связи с обнародованием журналистом Антоном Кудиновым видео с мамой девочки Лизы, погибшей в результате ракетного удара РФ по центру Винницы.

Опубликованные кадры, снятые в больничной палате после госпитализации раненой Ирины Дмитриевой, вызвали широкий резонанс в обществе.

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На них женщина плачет, смотря видео со своей еще живой дочерью, и упрекает мировое сообщество за отказ закрыть небо над Украиной, чтобы прекратить воздушные атаки россиян.

Видео дня

И хотя Кудинов настаивает, что получил разрешение на съемку, многие украинцы посчитали данное интервью неэтичным, поскольку пострадавшая находилась в шоковом состоянии, и это могло ей серьезно навредить.

«Съемка таких сюжетов, когда человек ранен, в шоке, и угроза жизни существует, и показ погибшего ребенка — это не журналистика, это издевательство за пределом добра. Надеюсь, что автор осознает, что он натворил, возможно, из-за сильного волнения», — подчеркнул у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid036wD7CQreYYkMmDEsADAHCSs6S9RpDtV44tZSrXoTH2z9xvVLqnKzkEz7PUtRT6byl

Заместитель главреда КП в Украине Марина Тищенко настаивает, что для такого интервью необходимо было получить разрешение как у родных женщины, так и у руководства больницы.

«Так должно быть в нормальном эмпатийном обществе. То, что Ирина могла узнать о смерти дочери от журналистов, я даже не допускала, ну потому что это вообще ни в какие ворота и в голове не укладывается… Помнила ли она о смерти Лизы или все же узнала от журналиста (очень надеюсь, что это не так) будут разбираться. Ира в тяжелом состоянии и даже самые близкие люди не говорят с ней о Лизе», — рассказала она, добавив, что родные женщины намерены обращаться по этому поводу в правоохранительные органы.

https://www.facebook.com/mary.tischenko/posts/pfbid02CFWbm11gbwXryCjPHN5xnYp1JVohjZDMZVXY8zKaPh3jf3xUbQv3JByuQgASYY86l

Журналистка НВ Кристина Бердинских заявила, что Кудинов, вероятно, хотел показать горе матери от потери ребенка, однако также раскритиковала такой формат интервью, назвав его «издевательством».

«Женщине дали телефон в руки и включили для чего-то видео с ее еще живым и счастливым ребенком… Это пытка над человеком. Она что, не помнит своего ребенка? Да она же может сойти с ума от такого… Это за пределом какой-то минимальной человечности», — написала она у себя в соцсетях.

https://www.facebook.com/kristina.berdinskikh/posts/pfbid02429sX94nhPpFRTMVj9uoHESdoC5AjmiEiV3w9G5mDgCb1PKnxYJWBHwHQbaaq3Ftl

Кроме того, под постами на странице Кудинова в Facebook начали появляться комментарии с резкой критикой пользователей, вплоть до угроз в его адрес.

Скриншот Антон Кудинов/Facebook
Фото: Скриншот Антон Кудинов/Facebook
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В Виннице от ракетного удара России погибла трехлетняя девочка Лиза (Фото:l.i.z.i.love/Instagram) «Я мама ангела». От ракетного удара по Виннице погибла трехлетняя Лиза с синдромом Дауна, а ее мать — в реанимации

В свою очередь замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко назвал такой поступок журналиста «погоней за сенсацией».

«Я всех призываю быть человечными и не делать то, что делается сейчас, это очень тяжелая и трагическая ситуация для любой матери, для любого украинца. Не надо так, пожалуйста, делать, давайте будем просто человечными, потому что женщина потеряла своего ребенка», — сказал он в эфире общенационального телемарафона.

Сам журналист, который является фиксером итальянского телеканала RAI News 24, скандальное видео уже удалил, однако уточнил, что Ирина сама хотела обратить внимание мира на военные преступления российских захватчиков.

«Ирина и ее семья хотят, чтобы их услышали и дала согласие на интервью и предоставила вместе с семьей дополнительный контент для него. Ирина и ее семья хотят, чтобы вы услышали то, что она говорит, а не отвлекали себя на детали. Также она хочет, чтобы мир, наконец, обратил внимание, что убивают наших детей и закрыл небо над нашей страной», — цитирует его Детектор медиа.

14 июля Россия нанесла удары по Виннице. Ее целями стали гражданские объекты в центре города. В результате ракетного обстрела погибли 24 человека, в том числе трое детей, десятки мирных жителей получили ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=EVFmwSdL0Uc
https://www.youtube.com/watch?v=6yMWODeHwGs

Для нанесения удара оккупанты использовали крылатые ракеты Калибр, которые запустили из района мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

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В ответ на это президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать Россию страной-террористом.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Винница Ракетные удары Военные преступления Скандал Журналист Война России против Украины

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